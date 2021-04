Jesualdo Ferreira: «Sabemos o que temos de fazer e temos de fazê-lo com coração»

Jesualdo Ferreira fez, este sábado, a antevisão ao jogo frente ao Belenenses SAD. Em declarações aos meios do clube, o técnico disse estar à espera de um jogo difícil, mas também de uma resposta à altura.





"Este jogo é mais um. Temos de ser mais fortes do que fomos no último jogo e mais fortes do que nos últimos 11 em que estivemos. São 10 finais e não fomos competentes na última final. Do orgulho que sei que estes jogadores têm, do respeito que têm pela história do Boavista, a exigência é pensar exclusivamente neste jogo e no que temos de fazer e fazê-lo com muito coração."Vamos encontrar um Belenenses SAD muito forte. É uma equipa equilibrada, competente, organizada. Esta equipa tem também a sorte de ter um treinador, o Petit, que é competente, sério e competitivo. É uma situação que para nós poderá ter um grau de dificuldade maior. Tivemos jogos já com equipas muito fortes e fomos capazes de discutir à altura. Todos os jogadores têm de assumir em definitivo qual é a situação em que vivemos e lá dentro fazer o que têm de fazer, que às vezes não têm conseguido. Não está em causa nem o valor dos jogadores e muito menos a sua capacidade e competências. Não está em causa o valor dos jogadores, mas apenas algumas atitudes que por vezes não conseguimos definir, eles também não, mas que são comuns no futebol. Temos de reunir forças, reagrupar uma equipa que já fez bons jogos. A exibição com o Farense caiu mal porque foi fora do que tinha acontecido antes. Não é para esquecer, mas é para valorizar mais o que vamos fazer no futuro.""Foi uma debandada grande de jogadores. Um infelizmente não regressou por causa da Covid. Foram chegando. O reagrupamento foi na sexta-feira, apenas e só ensaiámos o que vamos fazer, esperando que tudo se reequilibre em função das exigências do jogo. Durante duas semanas não trabalhámos com o grupo todo. Na primeira semana trabalhámos com o grupo que ficou e que ficou de forma emocionalmente fraca, mas recuperou bem. Foi gratificante ver esta semana e à medida que os dias iam passando, os jogadores ganharem nova alegria, determinação e empenho. Isso dá-me a garantia de que vamos fazer um jogo à altura das exigências de um clube à altura do Boavista."