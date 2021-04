Jesualdo Ferreira: «Sp. Braga é um dos grandes do futebol português»

Jesualdo Ferreira fez a antevisão do jogo desta 4ª feira, em Braga, uma casa que o professor conhece muito bem. O treinador do Boavista começou por elogiar o adversário que considera "um dos grandes do futebol português".





"Jogar com o Sp. Braga é repetir um dos muitos clássicos que existiram ao longo da história do futebol português. Vamos defrontar um adversário que toda a gente sabe é nos últimos anos um dos grandes do futebol português. Tem aspirações legítimas e neste momento intactas em relação, não só à Taça de Portugal, mas acima de tudo em relação à conquista de um espaço na Champions. Um adversário que nos últimos jogos, por isto ou por aquilo, não tem sido tão constante como foi no início do ano, mas é uma equipa que tem um traço tático muito claro, que tem excelentes jogadores e que interpretam o jogo de uma forma muito positiva contra qualquer adversário e irá fazer o mesmo connosco seguramente"."O Boavista tem vindo a crescer e os últimos números e resultados atestam exatamente isso e, neste quadro, temos a consciência do que conseguimos até agora e de que o que conquistamos foi importante, mas não chega para o que pretendemos. Faltam sete jogos e todos nós temos de estar conscientes de que se não mantivermos o ritmo que temos mantido nos últimos tempos, podemos correr graves riscos. Portanto, o desafio que faço é que vamos fazer mais uma final e dentro do grupo de trabalho temos de ter a consciência de que há um compromisso que temos de manter, custe o que custar, até ao fim e para podermos chegar onde queremos.""Espero que seja acima de tudo um jogo interessante, que tenha um bom árbitro à altura do desafio que temos e espero que os meus jogadores cheguem a Braga e façam aquilo que têm feito sempre que jogamos fora, com uma ou outra exceção, mas a verdade é que o Boavista tem melhores resultados fora do que em casa. Este é outro dos mistérios em que se procura entender os porquês, mas isto é uma realidade e como temos quatro jogos fora e três em casa até ao fim, este vai ser o jogo que nos vai permitir avaliar mais uma vez qual é o nosso momento, embora jogando contra equipas que têm ambições e estruturas diferentes e que são mais poderosas do que nós neste momento. Também é importante percebemos o que temos de fazer e que capacidade teremos num período com muita densidade competitiva, com pouco tempo de recuperação e que vai claramente favorecer os planteis que são mais numerosos e de maior qualidade."A nossa abordagem ao jogo de Braga será sempre a que fizemos até agora, que é tentar controlar a partida e tentar criar as ocasiões que são fundamentais para se fazer golos. O Boavista nos últimos três jogos fez sete golos e, se formos somar mais outras situações que tivemos, nós ultrapassamos claramente a média do que fizemos quase na primeira volta completa, quer em termos de golos marcados como sofridos e talvez esteja aqui o quadro para se perceber o porquê de estarmos neste momento nesta classificação.""Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso e ninguém espera aqui que não seja. Espero que ninguém pense que pelo facto de termos feito estes 14 pontos em dez jogos, tantos quantos fizemos em 17 jogos da primeira volta, pense que está tudo bem e que isto já terminou. Nada disso, acho que agora é que começam ainda mais problemas. À medida que o fim se vai aproximando é que a competição tem já resultados muito distintos, como aconteceu com o Tondela, que já recuperou quando não ganhava fora, o Gil Vicente que vai ganhar ao Estádio da Luz, e outros mais assim… Isto vai acontecer mais no futuro e por isso temos de fazer o nosso trabalho, que é continuar no ritmo em que estamos, que é discutir os jogos, ir para dentro do campo com uma disposição de claramente os ganhar e pormos tudo aquilo que temos neste momento, que é a determinação de conseguir chegar ao objetivo que nós queremos.""Temos registado com muito agrado as referências que ultimamente têm aparecido em relação aos nossos jogadores, à evolução que apresentaram e às prestações que têm conseguido e tem sido vários, mas posso focar o Elis, o Angel, o Rami, o Mangas, que foi o melhor em fevereiro… Enfim, há uma série de jogadores que têm vindo a crescer e exatamente por essa razão a equipa também tem crescido e está melhor e percebe-se o porquê desta relação direta. Em relação ao Léo Jardim, quero registar, porque ele foi um atleta que desde que cheguei foi possível perceber essa evolução. É um trabalho muito específico e o Léo é neste momento um guarda-redes de equipa grande, com duas/três defesas por jogo fundamentais para a equipa poder depois somar pontos no fim. Ninguém cresce sozinho, crescemos todos em conjunto como equipa, mas no caso do Léo tenho de deixar aqui uma referência especial ao Pedro Miranda, que treina os guarda-redes do Boavista e que me parece teve uma influência muito grande no que foi o rendimento do Léo Jardim. Não nos podemos esquecer que a própria defesa do Boavista sofre menos golos agora. Mais de metade dos golos que sofremos na primeira volta teve a ver também com num quadro coletivo. Não há guarda-redes que resista a uma má defesa e é muito difícil uma defesa resistir a um mau guarda-redes. Portanto, há todo um conjunto de circunstâncias que levaram a que as coisas melhorassem e que a equipa se sentisse mais confortável, mais confiante e o seu a seu dono, quando as coisas têm de ser ditas aqui estou eu para o fazer…"