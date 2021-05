Jesualdo Ferreira: «Sporting ganha o campeonato com todo o mérito»

O Boavista perdeu (1-0) esta terça-feira na deslocação ao terreno do Sporting, em jogo da 32.ª jornada da Liga NOS, resultado que permitiu aos leões erguer o título de campeão nacional 19 anos depois.



No final do encontro, Jesualdo Ferreira aproveitou o momento para dar os parabéns ao novo campeão nacional, em especial a Rúben Amorim. "Parabéns ao Sporting, a todos os adeptos do Sporting e ao staff, fundamentalmente à sua equipa técnica e jogadores. Foram merecidamente campeões. Hoje o jogo teve praticamente uma tónica de ter toda a gente à espera de quando o Sporting podia fazer um golo para ser campeão. Contrariamos dentro das nossas possibilidades e acho que o fizemos bem. Tivemos uma oportunidade depois do golo e na segunda parte dividimos o jogo e houve um momento em que fomos melhores. Acredito que nessa altura que o Sporting pensava mais na realidade de garantir os pontos e não na nota artística. Fizemos tudo o que podíamos para poder controlar. Não vínhamos para assistir aos festejos, viemos discutir o jogo. O momento que estamos a viver tem influência no rendimento dos jogadores. Foi pena não ter público. Imagino o que seria Alvalade com público na expectativa de poderem ganhar o título. É a parte que lamento mais. Da nossa parte, temos dois jogos para chegarmos onde queremos, temos condições para o fazer. Temos efetivamente condições para isso. Vamos chegar ao momento e aplicar aquilo de que somos capazes e não desperdiçar as oportunidades como até agora", começou por dizer o técnico dos axadrezados.



Os elogios a Rúben Amorim



"Rúben Amorim é inteligente. Na altura em que ele foi para o Sporting, já vinha com um título no Sp. Braga. Foi capaz de puxar a sorte. Tem um discurso fácil, aglutinador. Encontrou um modelo de jogo para os jogadores que tem. Foi um casamento perfeito. Sporting ganha o campeonato com todo o mérito. Vai ser mais difícil para ele a partir de agora, mas o que já demonstrou tem toda a madeira para poder vir a ser um treinador com futuro. Permanência? É o desejo. Seria um profundo desgosto se não acontecesse. Temos dois jogos para deixar a pele em campo e o sangue em campo", concluiu.

Ao Minuto há 32 min 23:16 Jesualdo Ferreira: «Parabéns ao Sporting, foram merecidamente campeões» Apesar da derrota em Alvalade, Jesualdo Ferreira não deixou de fazer alguns elogios à equipa do Sporting e, em especial, ao seu treinador Rúben Amorim. "Parabéns ao Sporting, a todos os adeptos do Sporting e ao staff, fundamentalmente à sua equipa técnica e jogadores. Foram merecidamente campeões", atirou o técnico do Boavista, em declarações à Sport TV.