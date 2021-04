Jesualdo Ferreira: «Temos de reagir de forma enérgica e qualitativa»

Na ressaca de duas derrotas consecutivas, a última das quais com o Marítimo, no Bessa, Jesualdo Ferreira quer ver a sua equipa a dar uma resposta positiva contra o Santa Clara, nos Açores, este sábado. Para os axadrezados começarem a marcar posição dentro da luta pela permanência, esse é o único caminho.





"Tal como depois da derrota com o Farense, há mês e meio, temos de reagir de forma enérgica e qualitativa, é isso que esperamos para os próximos cinco jogos. Tem de acontecer o mesmo. Este jogo com o Santa Clara, para além desse sinal que referi, é um jogo especial também porque vamos enfrentar uma equipa que está entre as mais robustas da 1.ª Liga", disse o técnico, em declarações aos meios do clube, dando seguimento aos elogios aos açorianos: "É uma equipa muito intensa e competitiva, com um quadro tático simples, mas muito eficiente. E foi sempre muito competitiva frente às equipas grandes. Está numa posição que lhe permite até aspirar à Europa. Vamos ter que apresentar os nossos argumentos, temos mesmo de fazê-lo. No fim, o resultado pode pender para qualquer uma das três hipóteses."Com a pressão dos resultados a fazer-se sentir, Jesualdo Ferreira vincou que, antes de tudo, o Boavista depende de si mesmo para ser feliz: "As decisões dos nossos jogos estão na cabeça dos jogadores. Vai depender muito da forma como nós cumprirmos o plano de jogo. Na 1.ª volta fomos melhores e agora, com cinco jogos para fazer, pode ser o adversário ideal para recuperarmos de novo a confiança."