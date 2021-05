Jesualdo Ferreira: «Tudo faremos para ficarmos onde merecemos»

O Boavista bateu (1-0) este sábado o Portimonense, em jogo da 33.ª jornada da Liga NOS, um resultado que permitiu à equipa orientada por Jesualdo Ferreira sair, embora de forma provisória, da zona de playoff.





No final da partida, o treinador dos axadrezados elogiou a prestação dos seus jogadores e deixou uma promessa aos adeptos do Boavista."Jogo difícil. O Portimonense é uma equipa forte, fisicamente forte. O jogo deles é de grande agressividade e sabíamos que não ia ser fácil. A perspetiva era a de ter bola e tivemos e acho que fomos superiores. Depois do golo que nos dava a vitória, foi aquela ansiedade grande da equipa a sentir mais uma vitória na mão que não podia perder. Perdemos o controlo e a organnização, defendemos bem mas não foi simples nem tranquilo. Foi uma vitória justa e pronto, neste momento em função dos resultados que vierem a acontecer, teremos de ir até ao ultimo jogo discutir a permanência, que me parece justa", começou por dizer Jesualdo Ferreira, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV."É muito difícil que haja critério uniforme, mas a verdade é que não entendo como alguns cartões aparecem. Hoje foram cartões em dois jogadores que tinham quatro. Tem vindo a acontecer sempre. E vá lá que não surgiu o vermelho. Não aceito este critério, não me parece que seja o mesmo em todos os jogos.""Dizer aos adeptos do Boavista que tudo faremos para ficarmos onde merecemos. Não correram muitas coisas bem, mas percebem que os jogadores deram tudo o que têm", concluiu.