Jesualdo Ferreira: «Vamos discutir o jogo com o FC Porto»

Jesualdo Ferreira fez a antevisão do jogo com o FC Porto de amanhã e que marca o regresso do professor a uma casa onde teve grande sucesso. O treinador acabou por não abordar esse lado sentimental nas declarações aos meios dos axadrezados, mas deixou bem clara a ideia de que o Boavista vai ao Dragão "para discutir o jogo".





"Vamos jogar com o campeão nacional e com o vencedor da Taça, uma equipa que representa ainda Portugal na Champions League. Ainda por cima no Dragão e todos sabemos qual é a posição do FC Porto perante todos os adversários que os visitam. Nós Boavista temos a nossa história dentro dos campeonatos profissionais e temos a nossa história nos dérbis com o FC Porto e vamos chegar ao Estádio do Dragão, com aquilo que fomos capazes de fazer no momento, e discutir o jogo com o FC Porto. Nunca fui capaz de entender que alguma equipa pudesse vir a ganhar o suficiente para ser notada senão discutisse os jogos. Uma vez ou outra as coisas podem sair, mas não é por norma isso que acontece.""Todos sabemos que temos algumas limitações neste momento. Não temos o Javi, numa das decisões de arbitragem que lamentamos muito, para este jogo. Não temos também o Chidozie por razões que estão ligadas a questões contratuais, mas vamos lá, como já aconteceu noutras alturas, com uma disposição clara de discutir o jogo e dentro do espetáculo procurar dignificar o Boavista, tentando em cada jogo aprendermos mais e sermos melhores.""No meu discurso com os jogadores já lhes disse várias vezes que não me vou nem eles se vão esconder atrás dos árbitros, porque nós vamos ter de assumir sempre os nossos insucessos, procurando perceber porque não estamos bem ou porque não aconteceram certas situações favoráveis. Seria fácil ter este escudo de defesa nos árbitros, mas também não vou deixar de referir, sempre que acontecerem situações que nos prejudicaram de uma forma clara. Isso foi evidente e não vou referir mais nada, mas já é da história, sendo que esta também conta sempre factos que nós nunca nos podemos esquecer no futuro e é exatamente isto que temos de fazer. Portanto, isso para mim é assunto encerrado, até porque as polémicas com a arbitragem têm sido muito grandes e muito vivas e tenho algum receio que possa acabar por desvirtuar aquilo que é a verdade desportiva.""Trabalha-se melhor sobre vitórias, já todos sabemos isso, mas a verdade é que após a vitória em Portimão chegámos ao jogo com o Gil Vicente e fomos melhores. Toda a gente o viu, mas perdemos. Este último com o Nacional fomos ainda muito melhores do que o nosso adversário, mas acabámos por perder o jogo também e todos perceberam como é que isso aconteceu. Acima de tudo, em pequenos detalhes percebemos que às vezes temos mesmo de nos queixar e o Boavista acabou por fazer um jogo muito competitivo, os jogadores foram capazes de colocar tudo dentro do campo, aqui ou ali com menos discernimento, mas a verdade é que esse é que é o espírito que temos de ter, pois com esse espírito é muito mais fácil mexer nas outras coisas de natureza tática que temos de mexer.""Já tivemos jogos em que fomos melhores a jogar, pois tivemos uma prestação desportiva exemplar sob o ponto de vista tático, mas que de facto também não deu para ganhar. Portanto, nós temos que perceber a construção da nossa equipa e aquilo que é a nossa evolução e essa tem de ser só uma, que é trabalhar muito e tentar jogar bem. Ou melhor, trabalhar muito para jogar bem e necessariamente os resultados vão ter de acontecer. Não há outra forma de estar neste momento. Não somos só nós que estamos em baixo. Já estiveram outras equipas, as pontuações são muito próximas e aquilo que nós queremos é entrar no caminho das vitórias e, acima de tudo, recuperar sob o ponto de vista emocional aquilo que foram coisas boas do passado recente e transformá-las em bons comportamentos táticos e técnicos. Apanhar isso e fazer com que sejam boas referências para os jogos seguintes."