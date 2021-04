Jesualdo: «Há muita coisa que tem acontecido e que tem atrasado a evolução da equipa»

O Boavista somou este domingo a quinta vitória neste campeonato ao bater (0-2) o Belenenses SAD fora de portas, em jogo da 25.ª jornada da Liga NOS.





No final da partida, Jesualdo Ferreira mostrou-se satisfeito pelo desempenhos dos seus jogadores na conquista dos três pontos, afirmando que a sua equipa fez "um jogo bom e inteligente"."O Boavista fez um jogo bom e inteligente. A nossa estrutura tática dificultou o jogo do Belenenses SAD, embora não nos facilitasse muito por aí além, mas foi essencial para controlar e dar um pouco a iniciativa ao Belenenses SAD, que é uma equipa que não gosta muito disso. Deu para ganhar confiança. Praticamente não houve oportunidades de parte a parte, foi um jogo muito tático a meio-campo e aquele golo [no final da primeira parte] mudou o jogo, o chip, a atitude e a estabilidade emocional", começou por dizer, em declarações na conferência de imprensa."Entrámos bem na segunda parte. Fomos claramente melhores, sempre controlando com um processo ofensivo mais direto. O segundo golo mudou também o jogo e, logo a seguir, há a expulsão. É uma situação que já estou a ficar farto. Foi mais difícil para nós. Nessa altura, pudemos assistir a uma equipa serena. O Belenenses SAD com mais ataques e volume ofensivo, mas nós serenos e com ideia clara de contra-atacar. Acabámos em dificuldades físicas.""Conseguimos dominar dois sistemas de uma forma mais ou menos segura e agora vamos para a frente. Perdemos alguns jogadores, ficámos com o plantel mais reduzido, mas vamos à luta dos pontos. Vamos cultivar nestes jogadores o gosto pelo compromisso que todos temos de assumir.""Não podemos voltar mais atrás. Se voltarmos atrás, é porque não merecemos estar aqui. Há muita coisa que tem acontecido que tem atrasado a evolução desta equipa, não só da performance da equipa na promoção do futebol que me agrada, mas também em pontos, que tem sido um peso no bem-estar dos jogadores", terminou.