Jesualdo sem dois centrais para o jogo com o Sporting: «Vamos dizer que tivemos azar...»

Diante do Tondela, para lá de ter perdido por 3-1, Jesualdo Ferreira viu o seu Boavista acabar com nove elementos por conta das expulsões de Cristian Devenish e Chidozie, que farão a dupla de centrais ser já baixa para o jogo da próxima jornada, diante do Sporting. Na análise à partida, o técnico dos axadrezados assume-se preocupado e deixou um comentário em tom irónico quanto ao sucedido.





"Perdemos os dois centrais e isso preocupa-me. Mas vamos vamos dizer que tivemos azar em relação aos jogos que aí vêm. Quero enaltecer o espírito da equipa. A dada altura não é só uma questão tática e emocionalmente a equipa sentiu isso. Foi capaz de não sentir com dez, mas com nove... Fomos uma equipa castigada pela pouca sorte que o jogo nos trouxe. Não fomos capazes de a ultrapassar no resultado, mas ultrapassámos no empenho", declarou o técnico axadrezado, que por outro lado diz ter a impressão que a falta do penálti, que origina o segundo cartão vermelho, lhe "pareceu ter sido fora da área"."Percebia-se que ia ser um jogo equilibrado, mas a primeira expulsão obrigou a ajustamentos. Teria sido fácil meter um central mas os 10 que ficaram em campo sabiam o plano de jogo. A segunda surgiu de alguma ingenuidade e o lance começa fora da área e o jogador acaba por cair dentro. No penálti Deus escreveu por linhas tortas, mas acabámos por sofrer um golo", referiu, mostrando-se porém orgulhoso da atitude dos seus pupilos: "Cada vez mais confio nestes jogadores. Temos todas as condições para chegar onde queremos."