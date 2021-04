Jesus Gómez completa defesa do Boavista

Jesualdo Ferreira tem insistido num esquema de três centrais, mas, com a expulsão de Porozo em Braga e consequente castigo, bem como a dúvida em torno da disponibilidade física de Devenish, o técnico conta apenas com o mexicano Jesus Gómez como central de raiz para acompanhar Rami e Chidozie no eixo da defesa na receção ao Marítimo (amanhã, às 15 horas).