Jesús Gómez fica por cá

O Boavista solicitou a dispensa do defesa-central Jesús Gómez da seleção mexicana de sub-20 e a federação daquele país já retirou o nome do jovem axadrezado da convocatória para os dois jogos que estão agendados nos Estados Unidos. Os axadrezados alegaram que seria mais conveniente o jogador manter-se no clube e, desta forma, garantiram que Jesús Gómez não terá de ser submetido a uma viagem tão longa nesta fase em que os números da pandemia de Covid-19 continuam a subir a nível global. Assim sendo, Jesús Gómez vai ficar no Bessa.