João Pedro Sousa é o escolhido para suceder a Jesualdo Ferreira no Boavista

João Pedro Sousa é o nome escolhido para suceder a Jesualdo Ferreira no comando técnico do Boavista. Técnico que deixou o Famalicão em janeiro, João Pedro Sousa já tem acordo com a formação axadrezada, podendo o anúncio oficial ser feito já este domingo. Tudo dependerá do entendimento para a rescisão com Jesualdo Ferreira, algo que ainda não foi alcançado.





Apesar de ter mais um ano de ligação ao clube do Bessa, o ainda treinador da turma axadrezada não participou em qualquer decisão tendo em vista a temporada que se aproxima, o que deixa claramente a porta aberta à sua saída, algo que o próprio até tinha dado como dado adquirido após o último jogo da Liga NOS 2020/21.Note-se que o Boavista arranca a sua pré-temporada esta segunda-feira.