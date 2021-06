João Pedro Sousa: «Quando ouvi o nome do Boavista não tive dúvidas»

João Pedro Sousa mostrou-se ambicioso na apresentação como novo treinador do Boavista. O contrato é válido até 2023.





"O Boavista é um clube histórico e com tradições. Estamos num contexto muito diferente do que tive no Famalicão mas a responsabilidade é a mesma. Aqui nem sequer se vai falar de permanência mas também seria o nosso primeiro erro assumir outros objetivos. Queremos trabalhar fazer melhor e conquistar mais vitórias do que na época passada. Quando ouvi o nome do Boavista não tive dúvidas. Assinei em cinco minutos e fiz logo ss malas. Queria muito treinar o Boavista e aproveito para deixar uma palavra de consideração ao professor Jesualdo", referiu.