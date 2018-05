O Boavista está interessado em contratar João Reis, mas a primeira proposta ainda não convenceu o antigo jogador do Santa Clara a mudar-se para o Bessa. Extremo de origem, o esquerdino foi fundamental para a subida dos açorianos a atuar como lateral e Jorge Simão pediu a sua contratação à SAD.

Com 25 anos, João Reis também tinha a possibilidade de continuar no Santa Clara, mas essa foi a sua primeira proposta recusada neste defeso. Sabendo que o jogador estava livre, os axadrezados entraram em cena, não tendo, neste momento, dado o jogador como perdido. Nos próximos dias é provável que haja uma segunda investida e já com valores que irão mais ao encontro das pretensões de João Reis.

Continuar a ler

Formado no Louletano, o polivalente jogador mudou-se, em 2013/14, para o Farense. Um ano depois assinou pelo Chaves, onde somou um 3º e um 2º lugar. Apesar da subida de divisão, assinou pelo Santa Clara, onde, mais uma vez, conseguiu a promoção na sua segunda temporada. A 1ª Liga está a chamá-lo e a estreia poderá ser feita com a camisola do Boavista.

Regresso

O plantel axadrezado regressa aos trabalhos a 2 de julho, com os primeiros dois dias a destinarem-se aos exames médicos. O primeiro treino, à porta aberta, realizar-se-á no dia 4 de julho (18h30) no Estádio do Bessa e o estágio de pré-época voltará a ser em Melgaço, de 14 a 21 de julho.