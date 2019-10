Jogador do Boavista esperou e desesperou por Ronaldo mas conseguiu: «Foi o dia mais feliz da minha vida»

Walter Clar é defesa paraguaiu, está emprestado ao Boavista e é fã incondicional de Cristiano Ronaldo, tendo esperado muitas horas para conhecer o craque português... mas conseguiu."Cristiano: sem dúvida este foi o dia mais feliz da minha vida, nem imaginas o muito que sonhei com este dia." Assim começa o longo texto que Walter Clar publicou no Instagram a contar a aventura no hotel onde estava instalada a Seleção Nacional antes do jogo com o Luxemburgo.Depois de ter estado mais de 14 horas à espera e já sem esperança de conseguir a fotografia ao lado de Cristiano Ronaldo, tal como o próprio relata na sua conta de Instgaram, lá chegou o sinal de que a persistência dá frutos.