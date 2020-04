Jogadores do Boavista doaram sangue

Carraça, Breno, Bueno, Reisinho e Stojiljkovic voluntariaram-se para doar sangue. Os cinco jogadores do Boavista estiveram na manhã desta sexta-feira no Hospital de Santo António, no Porto, devidamente acompanhados por elementos do staff dos axadrezados: Miguel Cid, Paulinho (fisiologista) e Diogo Santos (responsável pelo departamento médico), que por sua vez também doaram sangue.





Neste momento de surto da pandemia,registe-se, para doar sangue é necessário agendar primeiro, sendo que a medida foi tomada para evitar tempos de espera e para garantir a distância de segurança mínima que está estipulada.Como medida preventiva da COVID-19, as dádivas de sangue são feitas num edifício à parte do Hospital de Santo António, localizado nas instalações do ex-CICAP, na rua D. Manuel II. Os dadores têm entrada e lugar de estacionamento próprio no edifício, não correndo por isso qualquer risco, sendo que os axadrezados fizeram questão de dar o exemplo numa fase em que toda a ajuda é necessária e há várias unidades hopitalares a acusar a ausência dos habituais dadores de sangue.