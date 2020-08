Jorge Benguché já está no Bessa e a oficialização está iminente

Jorge Benguché vai mesmo ser reforço do Boavista para a próxima temporada. O avançado hondurenho já está no Bessa a conhecer os cantos à casa, pelo que a oficialização do negócio está iminente.





Aos 24 anos, o jogador do Olimpia prepara-se para mudar-se pela primeira vez para a Europa, depois de uma carreira toda ela feita no seu país natal.Benguché vai ser o quinto reforço oficial dos axadrezados, depois das contratações de Mangas, Hamache, Show e Angel Gomes.