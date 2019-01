Jorge Couto: «O terceiro golo enfraqueceu-nos»

Jorge Couto, treinador interino do Boavista, admitiu à BTV que a equipa já esperava dificuldades no jogo com o Benfica. O técnico disse ainda que há muito para jogar na Liga e prometeu que as panterasnão vão desistir dos objetivos."Sabíamos que ia ser difícil. Entrámos algo retraídos, é normal, o Benfica joga em casa. Tivemos uma boa ocasião para marcar mas não aconteceu. Depois cometemos algumas desatenções que saíram caras e o Benfica marcou dois golos. Ainda reagimos, fizemos o 2-1 mas na segunda parte o terceiro golo veio enfraquecer a nossa autoestima e o Benfica acabou por ganhar com alguma naturalidade.""Sim. Com o 2-1 estávamos vivos, a qualquer momento podíamos marcar, mas o 3-1 quebra um bocadinho e tornou-se mais difícil. Podíamos ainda ter feito o segundo golo, mas falhámos o penálti. Mas isto é um jogo de dificuldade, a nossa batalha continua, temos muitos jogos e temos de pensar já no próximo.""O Boavista não é de desistir. Já passámos por fases menos boas no passado, conseguimos sempre dar a volta, falta muito campeonato e vamos conseguir mais uma vez. Temos ainda jogos com equipas do nosso campeonato, como se costuma dizer, e temos de tentar inverter a imagem menos positiva que deixámos aqui."