Jorge Simão: «Conquistámos um ponto valioso»

Jorge Simão, treinador do Boavista, analisou o empate sem golos deste domingo no reduto do Nacional frisando que é mais um ponto conquistado na classificação."Conquistámos um ponto valioso, tendo em conta a nossa incapacidade ofensiva, advinda, talvez, do momento menos bom que estamos a atravessar, fazendo com que tenhamos muitas dificuldades em expressar, em campo, aquilo que somos enquanto equipa, quer a nível individual, quer coletivo. Apesar de não termos conquistado os três pontos, já há algumas semanas, vimos mostrando consistência e qualidade e este acaba por ser mais um ponto, que é apenas mais um ponto conquistado", frisou."Temos que assimilar que estamos num clube grande, com um grande historial, e que a pressão acaba por ser algo que se dissipa naturalmente, com o nosso trabalho. Acredito que conquistando pontos iremos recuperar mais rápido, tendo a obrigatoriedade de fazer mais e melhor. Há que desenvolver uma crença coletiva de que vamos ganhar, e a esse propósito quero agradecer a forma fantástica como os nossos adeptos nos foram receber ao aeroporto, quando chegámos à Madeira. Por isso, quero apelar para que compareçam em massa no próximo jogo, porque, acima de tudo, é por eles que temos que conquistar pontos", acrescentou Jorge Simão.