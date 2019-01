Jorge Simão deixa comando técnico do Boavista e Lito Vidigal é chamado

Jorge Simão já não é o treinador do Boavista. A rescisão do contrato foi acertada este sábado, segundo informou a SAD, em reunião entre ambas as partes.O treinador, de 42 anos, deixa o comando técnico na sequência de resultados menos satisfatórios. O Boavista ocupa, nesta altura, o 15.º lugar da tabela classificativa, tendo apenas um ponto de vantagem sobre a zona de despromoção. O Boavista vem de três derrotas consecutivas no campeonato, frente ao Sp. Braga, Marítimo e Portimonense.Segundo informou a SAD, em comunicado no Facebook, "a condução dos trabalhos da equipa ficará entregue a Jorge Couto e Alfredo Castro".Entretanto, Lito Vidigal é apontado como o sucessor de Jorge Simão à frente do Boavista. O treinador que rescindiu com o V. Setúbal estava em negociações para assinar pelo Al Faisalya, da Arábia Saudita, estando agora a ponderar assumir o comando dos axadrezados.