Jorge Simão e a saída de David Simão: «Um abraço sentido por tudo o que nos deu»

Jorge Simão perdeu recentemente um elemento nuclear da estrutura do plantel, com a saída de David Simão para o Antuérpia, mas, na hora de falar do assunto, encarou o tema pela positiva e deixou palavras elogiosas para o médio."Devo agradecer-lhe publicamente, dar-lhe um abraço sentido, por tudo o que foi o contributo que deu ao Boavista. Acho que foi uma troca proveitosa quer para o clube, porque teve a possibilidade de ter um jogador como o David Simão, quer para ele, que aproveitou o ano e meio para se valorizar e relançar a carreira dele para outros patamares, para outro clube com outras capacidades financeiras", começou por dizer, assumindo que, perante o atual funcionamento do mercado, a estratégia da valorização e venda se revela inevitável."Os clubes como o Boavista e outros em Portugal são vendedores. E sinto-me muito confortável neste papel de valorização. Vejo com muito bons olhos esta possibilidade de os jogadores poderem ser valorizados e vendidos e, em consequência disso, há soluções dentro do plantel e há outras a que estamos atentos, para que, quando formos ao mercado, conseguirmos o que queremos", frisou, admitindo que "é expectável uma ida do Boavista ao mercado".Na mesma linha, o técnico falou também do dossiê Rochinha, extremo que tem sido apontado ao V. Guimarães, mas garantiu que ainda "nada está fechado". "O Rochinha tem estado lesionado desde uma entrada dura que sofreu em Moreira de Cónegos. Quando à saída, nada está fechado nem decidido", asseverou, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Portimonense, que se realiza este domingo.Virando o foco precisamente para esse jogo, Jorge Simão manifestou que "os pontos fazem falta" e que a equipa "tem de ganhar", razão pela qual pediu mais eficácia."A percentagem de remates traduzidos em golo é muito baixa. Como se melhora? Com treino duro. Não acredito em varinhas mágicas ou em inspirações motivacionais de última hora. É pelo treino, pela persistência. E isto também tem que ver com as energias que a equipa recebe. Em determinados momentos, a bola bate e entra e noutros não é assim tão fácil", lamentou.Sobre o adversário, o técnico do Boavista traçou uma comparação face ao embate entre os dois emblemas na primeira jornada do campeonato, que os axadrezados venceram por 2-0. "São duas equipas que estão muito diferentes, quer em termos de processo de jogo, quer nos nomes dos jogadores. Há muitas diferenças", apontou.Boavista e Portimonense defrontam-se este domingo, pelas 17h30, no Estádio do Bessa.