Jorge Simão elogia adversário: «Sp. Espinho gosta de ter bola e de construir»

O Boavista defronta, este domingo, o Sp. Espinho, em partida a contar para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal. Num duelo que marcará o 51º confronto entre ambos os emblemas, Jorge Simão olhou para o histórico e confessou estar à espera de um jogo "quentinho" e difícil", sobretudo também porque do outro lado estará uma equipa que, de acordo com o técnico, merece todo o respeito.

"Mais do que olhar para a tabela ou para a divisão, olhamos para o Sp. Espinho da mesma forma que olhamos para as equipas do nosso campeonato, analisando o jogo, as características de jogo e as características do treinador", começou por dizer, antes de se debruçar nas qualidades específicas do adversário.





"É uma equipa que se sente confortável com bola, que gosta de jogar ligada e de construir desde trás. Para além disso, tem um treinador que eu conheço há alguns anos destas lides", acrescentou, referindo-se a Rui Quinta, a quem deixou, de seguida, rasgados elogios."É um técnico por quem tenho um grande apreço. Cruzámo-nos variadas vezes em congressos e ações de formação de treinadores. É alguém que está sempre muito presente nestas áreas de formação e desenvolvimento de treinadores. Tem ideias muito claras do jogo e partilha-as com todos os treinadores, daí o apreço", apontou.Segundo Jorge Simão, esta será uma partida com "características especiais", uma vez que, em caso de derrota, "não há mais Taça". "É um jogo a eliminar. Esse é o grande factor que faz com que este seja um jogo diferente. Uma das equipas ficará pelo caminho. Isso, claro, muda um pouco a nossa abordagem porque tudo se decide ali. Temos de jogar, ir à luta e fazer tudo para ganhar", frisou, confessando que espera "uma presença maciça" de boavisteiros.Questionado sobre possíveis alterações no onze, o técnico relembrou que o emblema do Bessa joga "de semana a semana" e que, por força das paragens, passa "quase tanto tempo fora de competição como em competição", razão pela qual acredita não fazer "sentido gerir esforços da parte dos jogadores". "Podemos perspetivar poucas alterações porque essa questão teria que ver com uma equipa que tivesse competições atrás de competições, o que não é o caso", concluiu.O duelo entre Sp. Espinho e Boavista está agendado para este domingo, pelas 15 horas.