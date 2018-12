Jorge Simão: «Fizemos no jogo o que fazemos no treino»

Jorge Simão, treinador do Boavista, analisou a vitória deste sábado por 2-0 diante do Tondela, mostrando-se satisfeito com a atitude dos seus jogadores."Sinto-me satisfeito por duas grandes razões, a primeira porque somámos pontos fundamentais para sairmos do desconforto que era a nossa posição na tabela classificativa e depois porque hoje, sim, fizemos no jogo aquilo que fazemos no treino. Assumimos e, mesmo estando desconfortáveis na classificação, tivemos coragem para fazer isso, ao contrário do que aconteceu no jogo com o Nacional. O desafio para este jogo era exatamente esse, temos de fazer aquilo que treinamos. Fico muito contente porque somámos três pontos e porque não foi só ganhar o jogo, foi também ganhá-lo com uma expressão clara de qualidade. Esperava um Tondela a procurar este tipo de jogo, porque é o que o caracteriza, mas, mais do que isso, o que esperava era ver o que vi na minha equipa. Temos de trabalhar arduamente nas nossas ideias de jogo e procurar ganhar os nossos jogos. A questão é o que temos de fazer para conquistar uma vitória ou duas, mais do que olhar para a tabela classificativa"."Era uma questão circunstancial, porque foram sempre criadas várias oportunidades de golo no decurso deste tempo e hoje não foram golos de bola parada, foram golos de circulação.""Tem sido uma excelente revelação, isto porque é o seu primeiro ano em Portugal. Tem sido um elemento muito importante na nossa segurança defensiva, mas não o único".