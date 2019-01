Jorge Simão: «Foi uma vitória arrancada a ferros»

Jorge Simão, treinador do Boavista, mostrou-se satisfeito pelo triunfo suado desta quarta-feira na receção ao V. Setúbal, explicando que a sua equipa soube lidar com as adversidades."Foi uma vitoria arrancada a ferros, um parto muito difícil. Porque a história do jogo e as contrariedades que fomos tendo ao longo do jogo foram-nos colocando muitas contrariedades: lesão e as duas expulsões e acabámos com nove, como faríamos se tivéssemos acabado com sete. Numa segunda parte mais esforçada, demos o que tínhamos de dar ao jogo. Foi um triunfo inatacável. O 0-0 ao intervalo era penalizador para a nossa produção. Depois do golo e das duas expulsões, passámos um mau bocado, mas fizemos o que tínhamos de fazer para ganhar os três pontos."O número de cartões amarelos de que temos sido alvo acabam por ser o eco de como a comunicação social nos caracteriza, como equipa agressiva. Nunca, em momento algum, colocámos em causa a integridade física, e as nossas faltas, na sua maioria, são no meio-campo ofensivo. Mas mesmo assim temos vindo a ser castigados com cartões amarelos".