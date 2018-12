Jorge Simão: «Medo? Isso não vai acontecer!»

Com 10 pontos e numa desconfortável 14ª posição, o Boavista de Jorge Simão recebe amanhã o Tondela, com menos um ponto, no penúltimo lugar. Numa série de cinco jogos seguidos sem marcar golos no campeonato, Jorge Simão não quer ver a sua equipa a jogar inibida como no nulo da última jornada com o Nacional."O jogo com o Nacional foi o jogo em que senti que houve uma maior dissonância entre aquilo que treinámos e aquilo que jogámos. Jogámos inibidos pela posição que ocupámos e isso não pode acontecer. A responsabilidade é minha. Se tenho medo que amanhã isso se repita? Não! Isso não vai acontecer! Trabalhámos muito bem durante a semana e é fundamental que os jogadores se sintam seguros e confiantes", avaliou o técnico axadrezado.Com as dúvidas a acometerem a equipa, o treinador não sente pressão extra sobre si: "Eu continuo a estar como sempre estive. Unicamente virado para as minhas funções."A receção da tarde de amanhã é frente a uma "competitiva e aguerrida" equipa do Tondela, como também Jorge Simão teve oportunidade de considerar na antevisão ao embate, no final desta manhã. "O Tondela é uma equipa muito competitiva, que passa também um período difícil em termos de resultados. Uma equipa muito agressiva e de coragem, que faz muito jogo do Cláudio Ramos para o Tomané. Se espero jogo partido? Não, da nossa parte não. Só se for do lado do Tondela...", afirmou igualmente Simão, em tom de análise.Yusupha treina à parte do grupo e, dentro dos próximos dias, deverá ser reintegrado, mas só voltará a jogar em 2019, ele que ainda não fez qualquer minuto esta temporada devido a lesão. Já Obiora e Falcone enfrentam problemas físicos mais sérios neste momento e ainda têm pela frente cerca de mês e meio de paragem.As baixas das panteras sobem para quatro com a exclusão de Carraça, que viu o quinto amarelo na Choupana. Boavista e Tondela medem forças este sábado, a partir das 15h30, no Estádio do Bessa.