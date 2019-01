Jorge Simão: «Não levamos pontos mas deixámos a nossa marca»

Jorge Simão lamentou o desaire da sua equipa em Braga, mas elogiou a atuação dos jogadores axadrezados, que fizeram "um jogo com muita qualidade", tendo sido "soberanos em todos os capítulos"."Acima de tudo diz aquilo que é o nosso ADN. É um jogo com maior visibilidade do que jogando com equipas do meio e fundo da tabela e se calhar as pessoas andam um pouco focadas na luta pelo campeonato e, por isso, talvez não reconheçam que somos uma equipa que joga bom futebol. É certo que não levamos pontos daqui, mas conseguimos deixar a nossa marca. Fizemos um jogo com muita qualidade, fomos soberanos em todos os capítulos, quer nos remates, quer na posse de bola, quer na qualidade do jogo em si. Provocámos muito desconforto ao Sp. Braga e fomos o que pretendemos ser. Eu acho que foi uma demonstração de grande qualidade desta equipa, do que temos vindo a fazer neste campeonato, mas o que é certo é que não somamos pontos e não somando pontos temos de agarrar-nos ao que fizemos de bom. É o que nos dá força mental e alento para encarar o futuro.""Fizemos 20 remates, eles 9 e fizeram golo. O futebol é muito curioso em proporcionar-nos experiências muito ricas. Quando me perguntaram o que esperava do Sp. Braga eu disse que esta era uma equipa que fazia golos facilmente e viu-se aqui. Do nada caiu o golo em cima de nós. Não tinha conquistado nada até então e do nada a bola pinga na área e golo. A partir daí, continuámos a proporcionar, a desfrutar e a procurar fazer o nosso jogo. Criámos ocasiões, mantivemos o ritmo, mas não conseguimos fazer golos."