Jorge Simão: «Os meus jogadores têm um grande sentimento de revolta»

Jorge Simão, treinador do Boavista, foi curto na análise à derrota deste sábado com o Moreirense, sublinhando existir "um grande sentimento de revolta" no balneário."Os meus jogadores têm neste momento um grande sentimento de revolta. Ficou bem visível nos momentos após o fecho de jogo e depois no balneário também. Ninguém melhor do que os jogadores sente as coisas como elas foram. Os jogadores não são doidinhos e não são falsos. Todos os jogadores profissionais não sentem coisas que não são verdade", referiu o treinador, sem permitir que depois lhe fossem feitas perguntas.