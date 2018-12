Jorge Simão pede coragem para a receção ao FC Porto

Coragem: esta é, segundo Jorge Simão, a palavra forte para o dérbi frente ao FC Porto, agendado para este domingo, pelas 20 horas, no Estádio do Bessa. Isto porque do outro lado estará uma equipa "confiante", "praticamente invencível" e que venceu "12 dos últimos 13 jogos", razões que levaram o técnico a deixar nas entrelinhas um eventual favoritismo dos dragões.





"Olhamos para a tabela classificativa e vemos uma diferença ainda grande e olhamos para os dois clubes e vemos uma diferença orçamental ainda maior. É um facto que o FC Porto nos últimos 13 jogos tem 12 vitórias, é um facto que nos encontramos para baixo na tabela, mas também é um facto que somos uma equipa que nos últimos seis jogos tem 3 vitórias, dois empates e 9-4 em golos. Posto isto, o que espero é uma abordagem com muita coragem porque não temos nada a perder. O mais expectável e natural que aconteça é o que a tabela classificativa indica. Teremos de ter coragem para ir à luta", referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, apontando um fator como fundamental para o sucesso."O que podemos fazer é ter uma organização fantástica, quer nos momentos ofensivos, quer nos defensivos. Isto é um jogo e a organização por vezes permite que o talento dos jogadores se exprima melhor, de uma forma que atuene as diferenças", acrescentou.Pese embora este seja um jogo especial - "o dérbi mais antigo do país" -, Jorge Simão garantiu que a equipa preparou este jogo como todos os outros. "Dedicamo-nos para este jogo com a mesma dedicação com que nos dedicámos para o encontro com o Sp. Espinho. Claro está que este é um adversário com características diferentes, que está num momento de grande exuberância. Eu estive no Estádio do Dragão e aquele clube respira confiança. Com base nisso, precisamos de ter coragem. Ir à luta", sublinhou.Questionado sobre que FC Porto espera encontrar no Bessa, o técnico axadrezado deixou uma certeza: Soares e Marega serão titulares. "O Soares vai jogar, não vejo outro cenário que não este. E o Marega também. Depois vejo poucas alterações relativamente à equipa que jogou no último jogo e só tenho uma dúvida, que o meu técnico adversário não vai esclarecer: se será Maxi ou Corona à direita", revelou, excluindo, de imediato, a possibilidade de os dragões estarem desgastados pelo ciclo competitivo."Uma equipa que está habituada, de há anos a esta parte, a realizar jogos de 3 em 3 dias não vai sentir desgaste. Até porque o sucesso de resultados e o apuramento para os 'oitavos' da Liga dos Campeões permitem ultrapassar qualquer tipo de cansaço", concluiu.