Jorge Simão preparou os penáltis

Jorge Simão mostrou-se crítico em relação ao horário e dia do desafio de hoje, principalmente depois de tantas "semanas sem jogos", e confessou que do pouco tempo que teve para preparar a equipa "foi só foco no encontro" e também se preparou para os penáltis, embora "seja impossível recriar no treino um momento que é muito mais de preparação mental do que de qualidade técnica".

O treinador do Boavista atribui a "mesma importância" ao jogo de hoje, considerando apenas a "diferença de já não se poder recuperar em caso de insucesso".

Jorge Simão acredita naturalmente na vitória, procurando dar continuidade ao triunfo do campeonato, frente ao Tondela. "Nós não somos uma equipa pequena e temos de demonstrar uma consistência de resultados de acordo com aquilo que podemos ser", fez questão de destacar, tentando combater já um possível "deslumbramento ou relaxamento" do grupo, depois de ter finalmente conseguido vencer na Liga.

"Já conhecemos bem o adversário que defrontámos no campeonato. É uma equipa muito cerebral, com ataque mais posicional em relação ao Tondela. Estamos preparados", garantiu.