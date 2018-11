Jorge Simão: «Quanto mais o tempo passava, mais melhorámos no jogo»

À semelhança de Silas, também Jorge Simão acredita que a sua equipa perdeu dois pontos depois do. O treinador do Boavista considera que as panteras foram melhorando à medida que os minutos passavam e que Muriel impediu que o Belenenses saísse derrotado."A sensação é que perdemos dois pontos, porque a nossa intenção que ficou claramente demonstrada na segunda parte, era ganhar o jogo. Não é só intenções porque toda a gente tem, mas passar para dentro do campo. Quanto mais o tempo passava mais melhoramos no jogo. E tivemos oportunidades de marcar. Na primeira parte, superioridade do Belenenses.Muriel é decisivo porque defendeu bolas para golo. Não só o Mateus, que entrou bem, mas também uma adaptação da nossa parte ao que se estava a passar no jogo e estivemos francamente melhor.Não consigo dizer onde vai ser o foco do nosso trabalho. Paragem grande para o campeonato mas temos o jogo da Taça. Ainda é muito a quente para dizer no que nos vamos focar nesta paragem.Importante olhar para a soma dos pontos e não para a classificação. Temos 9 pontos em 10 jogos, mas tivemos um calendário difícil. Um jogo que me deixou frustrado, em casa com o Chaves. O melhor jogo que a equipa fez desde que sou treinador do Boavista.Estamos vivos. Não há desalento. Todos os jogadores estão focados na melhoria de comportamentos e sermos muito mais eficazes a atacar e a defender.Claro que sim. Mas, passo-a-passo. Temos uma eliminatória para resolver e temos de nos preparar para ganhar o jogo e avançar na competição", disse.