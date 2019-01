Jorge Simão: «Queremos brindar os adeptos com uma vitória na nossa casa»

Jorge Simão está obrigado a mexer no onze para a partida frente ao V. Setúbal, em função dos castigos de Neris e David Simão. Na antevisão, o treinador disse não estar preocupado com isso, pois "todos os jogadores trabalham da mesma forma e treinam com a titularidade em vista"."Sempre que estas situações, sobre as quais não temos controlo, ocorrem, é mais uma oportunidade para alguém provar o seu valor. Já tivemos casos, esta época, que comprovam isso mesmo", acrescentou o técnico, que deseja "começar bem o ano" com um triunfo sobre os sadinos: "Queremos brindar os adeptos com uma vitória na nossa casa e que sejam os jogadores os protagonistas do jogo. Esperemos que os nossos adeptos compareçam e nos apoiem. Daremos o nosso máximo para que saiam daqui satisfeitos."