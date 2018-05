Balanço de temporada positivo no Bessa com o treinador Jorge Simão a assumir estar "plenamente satisfeito com os objetivos concretizados", mas também a vincar a ideia do jogo positivo que pretende continuar a ser a imagem de marca do Boavista."Realizámos um campeonato sempre por cima. A tal ponto que várias vezes nos associaram à corrida pelo acesso à Liga Europa. Luta que não era nossa e que nos deixou muito satisfeitos, mas, acima de tudo, melhorámos o nosso estilo", referiu o técnico ao site do clube axadrezado, para logo de seguida assumir "a prioridade de envolver o público com um futebol capaz de produzir emoções fortes": "O Boavista tem colado o rótulo de equipa agressiva pela entrega na época do título, mas este ano quebrámos por completo essa ligação. Essa evolução não teve grande eco e interessa-me continuar a desenvolver um modelo que galvanize as pessoas."

Autor: Pedro Malacó