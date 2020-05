Jovens também sujeitos ao teste à Covid-19

Jogadores, equipa técnica e staff próximo ao trabalho dos axadrezados estiveram esta quarta-feira sujeitos a mais uma bateria, a terceira, de testes de rastreio à Covid-19.





Os quatro juniores promovidos nesta fase aos treinos do plantel principal, também foram naturalmente examinados. Os resultados dos testes devem ser conhecidos esta quinta-feira e se tudo correr de forma natural o plantel do Boavista começa já amanhã a nova fase de treinos coletivos, na antecâmara do reinício da competição.Recorde-se que os quatro juniores que estão a trabalhar com o grupo principal dos axadrezados são os avançados Tiago Morais, Pedro Malheiro e Leonardo Silva e o médio Francisco Pereira.