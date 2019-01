Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Jubal é reforço para a defesa do Boavista. O brasileiro, de 25 anos, chega por empréstimo do Arouca depois de ter sido devolvido pelo Portimonense, a sua primeira cedência da temporada, mas onde nem chegou a estrear-se.Esta contratação tem a marca de Lito Vidigal, dado que foi o agora técnico dos axadrezados que lançou Jubal no futebol português ao serviço do Arouca. Mesmo havendo dúvidas sobre se já terá explorado todo o seu potencial, o facto é que se trata de um jogador que fez 39 jogos pelos arouquenses em 2016/17 e mais 32 encontros no empréstimo do V. Guimarães, em 2017/18.Jubal tem agora oportunidade de relançar a carreira até ao final da temporada no Bessa.