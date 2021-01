Juninho perto do Boavista

Juninho, extremo do Chaves, está na porta de entrada do Bessa. A transferência ainda não está fechada, mas as negociações tiveram avanços significativos e o brasileiro deve ser oficializado como reforço.





Entretanto, Jesualdo Ferreira já vai contar com Rami para o jogo com o Sporting. O internacional francês integrou os últimos treinos sem restrições, confirmando em absoluto a sua total disponibilidade ao fim de mês e meio de ausência.