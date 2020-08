Lado direito da defesa do Boavista para preencher

O Boavista continua o processo de reformulação do plantel e há uma posição que sabe de antemão que terá de reforçar para a próxima temporada: o lado direito da defesa.





Com as saídas de Carraça e de Fabiano, os dois jogadores que mais vezes jogaram neste lugar na campanha transata, os axadrezados ficaram sem nenhum jogador que possa cumprir essa função, pelo menos de raiz. Por essa razão, este será um sector prioritário para as próximas semanas de mercado. Para já, chegaram ao Bessa sete reforços: dois para a lateral esquerda, quatro para o meio-campo e um para o ataque.