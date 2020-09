Léo Jardim chega ao Boavista por empréstimo do Lille

O Boavista anunciou esta terça-feira a contratação do guarda-redes brasileiro Léo Jardim, de 25 anos, que já jogou no Rio Ave e chega por empréstimo do clube francês Lille.

A informação está na conta oficial do Boavista na rede social Facebook, limitando-se à frase "Bem-vindo Léo Jardim" e a um curto vídeo no qual o novo reforço axadrezado se declara "muito feliz" por esta nova etapa na sua carreira.

O Boavista perdeu Helton Leite para o Benfica e Léo Jardim passa a ser uma opção forte para o substituir na temporada 2020/2021.

O guardião, de 1,88 metros, cumpriu boa parte do seu percurso desportivo no Grémio, equipa brasileira de Porto Alegre, jogou no Rio Ave durante parte da temporada 2018/19 e mudou-se na seguinte para o Lille, da primeira divisão francesa, tendo sido utilizado aí em quatro jogos.