Léo Jardim: «Jogo foi condicionado desde o começo»

Léo Jardim sublinhou que o jogo com o Benfica "foi condicionado desde o começo", com Chidozie, do Boavista, a ser expulso logo nos minutos iniciais.





"Acredito que viemos para o jogo com uma ideia bem formada, de fazer um jogo para conseguir os três pontos, mas o jogo ficou condicionado pela expulsão muito no começo. Analisando o jogo friamente, a equipa está de parabéns. Lutámos, fizemos o que pudemos. O jogo foi condicionado desde o começo. enfrentar uma equipa como o Benfica com um jogador a menos é dificil. A equipa está de parabéns. Agora é trabalhar, levantar a cabeça que no fim-de-semana já há outra partida", afirmou à BTV após a derrota dos axadrezados na Luz ( 2-0 ).E prosseguiu: "Acredito que sempre temos coisas para melhorar. durante a semana, vamos a nalisar o que podemos melhorar, fazer diferente e o que fizemos de bom para aprimorar para o próximo fim-de-semana".