Lito e a saída de Fábio Espinho: «Os jogadores têm as suas vidas e os seus desejos»

causou grande surpresa no seio do universo axadrezado, pelo que Lito Vidigal, técnico boavisteiro, abordou o tema na conferência de imprensa que realizou esta quinta-feira, em antevisão ao jogo de sexta, às 21h15, frente ao Belenenses."É uma pena, mas os jogadores têm as suas vidas, os seus desejos, as suas vontades. Os clubes também. O Fábio foi fantástico enquanto esteve connosco, foi de uma importância extrema na segunda metade da época passada, mas o Boavista tem mais de 100 anos de história, já passaram muitos jogadores por aqui e vão passar muitos mais. Os plantéis nunca estão fechados. Há sempre jogadores que vão sair, outros que vão entrar. O mais importante é manter a equipa competitiva e transformá-la numa equipa vencedora. Desejo as maiores felicidades ao Fábio", referiu o técnico, pronto a encontrar soluções dentro do plantel."O nosso trabalho é encontrar alternativas. Dentro dos jogadores que temos, temos de arranjar soluções para manter o plantel competitivo. Há jogadores diferentes. Jogadores mais novos, jogadores mais experientes. O nosso trabalho é garantir que os jogadores mais experientes se mantêm competitivos e continuar a formar", apontou.