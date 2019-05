Lito pede casa cheia para o Sp. Braga: «Gostava que festejássemos juntos»

O Boavista já garantiu o principal objetivo da temporada, a manutenção, mas nem por isso Lito Vidigal pretende tirar o pé do acelerador e quebrar o bom ritmo apresentado nesta reta final de época. O técnico axadrezado quer vencer o Sp. Braga este sábado, no jogo que marcará a despedida do Boavista do Bessa na atual campanha, e apelou aos adeptos para que estivessem presentes em massa."Um dos objetivos que tínhamos era ter uma casa composta. Sempre falámos disso, desde que começámos a trabalhar aqui no Bessa. Era importante contarmos com os adeptos em grande número e espero concretizar esse objetivo amanhã, ter casa cheia. Se tivéssmos 20 mil ou mais era muito importante até porque desde o primeiro dia disse que íamos ter época difícil, que tínhamos de ter capacidade para sofrermos juntos para no final festejarmos juntos. Gostava de ter casa cheia para festejarmos juntos amanhã", apontou o técnico, que reiterou a vontade de fechar os jogos em casa com um triunfo, de modo a dobrar."Era o acumular, porque o objetivo foi conseguido com muito trabalho, dedicação, qualidade e já vamos festejar por isso Conseguindo uma vitória vamos ter mais motivos para festejar", referiu.Adeptos e família foram sempre duas das palavras mais repetidas por Lito Vidigal desde que assumiu o comando dos axadrezados, no final de janeiro, e, agora que o objetivo está garantido, o técnico voltou a não esquecer a importância da massa associativa nesta caminhada."A vitória é dos adeptos, que estiveram sempre presentes em massa. Sempre acreditaram e eu tenho a certeza que eles também acreditaram pela energia que foram passando. Depois é uma vitória da direção que está cá há mais que eu, dos jogadores, das equipas técnicas", apontou, não escondendo, quando questionado, que Jorge Simão também tem uma quota parte de mérito neste processo."Sou amigo do Jorge Simão e gosto dele, mas desde o primeiro dia não falei dele. Normalmente não o faço. Tenho o cuidado de respeitar toda a gente e se nos momentos mais difíceis nunca falei em nomes... O Jorge fez aqui um bom trabalho e se o sucesso – que não é sucesso termos conseguido a manutenção - foi alcançado, o Jorge também foi importante. Esteve aqui e se isto é sucesso tem direito à sua parte", confessou.Virando o foco para o adversário deste duelo em concreto, o Sp. Braga, Lito assumiu estar à espera de muitas dificuldades, mas não se alongou muito na análise, preferindo olhar para dentro."Vamos jogar contra uma equipa forte, um clube que cresceu muito nos últimos anos, que tem tentado entrar na disputa de títulos, um adversário com qualidade. Mas se nós em momentos mais difíceis pensámos sempre em nós primeiro, temos de cotinuar a fazê-lo. Perceber o que somos, o que podemos fazer mais e jogar sempre com a intenção de vencer. Era impoortante os jogadores manterem a concentração, é um jogo importante", concluiu.