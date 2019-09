Lito vai manter sistema

O 3x4x3 apresentado nos últimos dois desafios, frente a Belenenses e Sporting, deve ser mantido, amanhã, diante do Gil Vicente. O sistema garantiu a vitória no Jamor e surpreendeu o Sporting no empate do último domingo, sendo que Lito Vidigal, por esta ordem de razões, não abdicará da fórmula que tem dado bons resultados aos axadrezados. Em momento defensivo, a tática ainda se desdobra num 5x4x1, o que pode criar alguma dúvida nos galos.





O jogo em Barcelos é às 15h30, boa hora para levar muitos entusiasmados adeptos boavisteiros até ao Minho. O atual 4º lugar na tabela classificativa tem gerado natural entusiasmo na massa adepta e são esperados cerca de 500 adeptos afetos ao Boavista no Estádio Cidade de Barcelos.Recorde-se que o Boavista está invencível no campeonato após duas vitórias e três empates. Lucas Tagliapietra é a única baixa por motivos de ordem física.