Lito Vidigal: «As vitórias dão confiança»

Lito Vidigal explicou a opção dos três defesas no triunfo do Boavista em casa do Belenenses SAD (0-1). "Utilizamos três sistemas durante a época e percebemos que era mais simples jogar dessa forma hoje [ontem]. Não tivemos tanta posse como queríamos mas fomos competitivos. Resultado importante para nós, é sinal de que a equipa está a crescer."

Sobre o 1º lugar: "Liderança? Mais importante é ter oito pontos. As vitórias dão confiança aos jogadores e é mais fácil trabalhar em cima de vitórias."