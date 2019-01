Lito Vidigal confirmado no Boavista

Lito Vidigal é o novo treinador do Boavista, sucedendo a Jorge Simão. O técnico de 49 anos, que deixou o comando do V. Setúbal, assume um novo desafio na carreira ao serviço dos axadrezados, com quem rubricou um contrato até junho de 2020.Lito Vidigal chegou a acordo total esta manhã e vai ser anunciado a qualquer momento de forma oficial na página do facebook do clube do Bessa, assumindo já o comando técnico da equipa no jogo no Estádio da Luz, esta terça-feira, para a 19.ª jornada do campeonato.O treino desta manhã ainda foi orientado por Jorge Couto, treinador da equipa B dos axadrezados e que assumiu o comando de forma interina na rápida passagem de testemunho de Jorge Simão para Lito Vidigal.