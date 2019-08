Lito Vidigal dá "receita" para o jogo com Belenenses SAD: «Uma vontade férrea de vencer»

O treinador do Boavista afirmou esta quinta-feira que "a receita" para obter um resultado positivo diante do Belenenses SAD, na sexta-feira, às 21h15, para a quarta jornada da Liga NOS, é ter "uma vontade férrea" e também jogar com "alma".Lito Vidigal falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Belenenses, uma equipa que o agora técnico axadrezado orientou entre 2013 e 2015."A nossa receita passa por uma vontade férrea de vencer, pelo trabalho de equipa e solidário e por respeitarmos o adversário e termos sempre em mente a vitória. É dessa forma que pensamos", explicitou Lito Vidigal.O treinador boavisteiro referiu depois que é "importante" a equipa jogar com "alma", pois desse modo, em sua opinião, estará mais perto de vencer."Temos tido essa alma e queremos continuar a tê-la nos próximos jogos", completou.Questionado sobre se o preocupa o facto de o jogo ser no Estádio Nacional, em Oeiras, Lito Vidigal respondeu que tem como regra procurar "encontrar soluções" porque "os problemas existem e vão existir sempre"."Toda a gente sabe que o relvado do Jamor torna o jogo mais lento e mais cansativo, pelo que temos de nos adaptar o mais depressa possível àquele relvado", acrescentou, assinalando que não se pode trabalhar lá, mas pode-se "trabalhar mentalmente para encontrar soluções para ultrapassar esse problema".O Belenenses SAD tem as suas "especificidades", como todos os adversários, e o Boavista terá de as perceber e de "encontrar os antídotos para as poder ultrapassar".O objetivo axadrezado é "continuar a pontuar", segundo Lito Vidigal, que considera que há "igualdade" entre as duas equipas no que respeita ao favoritismo e reafirmou que tem procurado incutir nos seus jogadores a convicção de que "é possível vencer todos os jogos".Na quarta-feira, o médioe o treinador disse que "é uma pena" que tal tenha acontecido, para depois afirmar que "os jogadores têm as suas vidas e as suas vontades e os clubes também".O Belenenses SAD, 15.º classificado, com dois pontos, recebe o Boavista, quinto com cinco, na sexta-feira, às 21h15, no Estádio Nacional, em Oeiras.