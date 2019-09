Lito Vidigal: «É injusto dizer-se que Bruno Fernandes foi massacrado neste jogo»

O Boavista, em jogo da 5.ª jornada da Liga NOS. Momentos após o final do encontro, Lito Vidigal, treinador dos axadrezados, demonstrou-se satisfeito pelo desempenho que a sua equipa demonstrou dentro de campo, apesar de o resultado não ter sido o pretendido."É uma pena jogar contra o Sporting, com jogadores de qualidade que tem, e não termos vencido este jogo. Queríamos muito ter vencido este encontro, trabalhamos muito nesse sentido e fomos capazes de dividir muitos momentos. Foi uma pena termos sofrido um golo através de uma bola que é ressaltada. Acima de tudo, quero dar os parabéns aos meus jogadores, pelo querer, pela inteligência. Nós jogamos de muitas formas diferentes, com várias nuances táticas e sempre com os mesmos jogadores, não é fácil. Às vezes alteramos o sistema em função do adversário, outras em função daquilo que queremos para o jogo. Foi uma partida muito rica taticamente. Superamos as diferenças [entre os plantéis] com a nossa inteligência e com o nosso coletivo.Em zona de entrevistas rápidas, Leonel Pontes, técnico do Sporting, afirmou que Bruno Fernandes foi um, durante a partida com o Boavista. Para Lito Vidigal, essa afirmação é totalmente injusta."Gosto muito do Leonel Pontes, acho que é um bom treinador, mas acho que é injusto dizer-se que o Bruno Fernandes foi massacrado neste jogo e dizer que os meus jogadores são muito duros, gostava que fossem mais, mas não consigo incutir-lhes isso. Os meus jogadores são muito sérios e são muito leais, não acho justo isso. O Bruno é um craque, é extraordinário, é um dos melhores a atuar na liga portuguesa, mas acho injusto dizer-se isso. Dizer isso dá uma imagem negativa e não é verdadeiro", concluiu.