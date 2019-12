Lito Vidigal: «Estes jogadores são de uma disponibilidade ímpar»

Lito Vidigal, treinador do Boavista, destacou a atitude dos seus jogadores, pese a derrota por 1-0 no terreno do Marítimo. O técnico axadrezado lembrou as dificuldades que a expulsão de Gustavo Dulanto, aos 47', trouxe ao seu conjunto.





"O mais importante a enaltecer é o jogo que fizemos, contra uma boa equipa, com as dificuldades que tivemos a iniciar o jogo, com um golo contra. Depois, uma segunda parte, em que jogámos todo o tempo com menos um jogador, mas, mesmo assim, equilibrámos sempre o encontro. Estes jogadores são de uma disponibilidade ímpar. Ainda assim, tivemos três jogadores que não puderam jogar porque tivemos um surto, uma virose. Jogadores que costumam ser titulares, mas os que entraram foram dignos, foram fantásticos", começou por dizer.

"A única coisa negativa que posso dizer deste jogo foi o resultado, porque a atitude, a forma como jogámos, com todas as contrariedades, com menos um jogador, e disputar o jogo até ao fim faz de mim um treinador feliz. Trabalhar com jogadores destes não é todos os dias", acrescentou Lito.

O técnico do Boavista deixou ainda um reparo à arbitragem: "O que vi foi ter jogado com menos um jogador durante toda a segunda parte, devido a um lance em que nem sequer há contacto. O jogador do Marítimo atirou-se para o chão e nós saímos prejudicados mais uma vez. Se tivéssemos podido disputar o jogo 11 contra 11, a probabilidade que tínhamos de virar o resultado era muito maior".