Lito Vidigal: «Fizemos uma grande primeira parte»

Lito Vidigal destacou a entrega dos jogadores do Boavista e deu-lhes os parabéns pelo que fizeram frente ao FC Porto, que venceu pela margem mínima."Fizemos uma grande primeira parte, dividimos o jogo com o FC Porto, têm uma oportunidade apenas na primeira parte, que é um golaço. Jogamos com qualidade, o jogo foi incerto até ao final. Na segunda parte, o FC Porto parou mais o jogo, quebrou o ritmo, mas acima de tudo dar os parabéns aos jogadores. Não é fácil jogar contra um adversário desta força, parabéns aos meus jogadores principalmente por aquilo que fizemos na primeira parte", disse o treinador do Boavista."Os jogadores deram tudo. Atenção que estamos a jogar com um adversário forte, não podemos fazer comparações. A nossa equipa vai crescendo, criando automatismos, jogamos contra um dos campeões nacionais e fizemos um jogo bravíssimo. Se tivéssemos feito um pouco mais na segunda parte, se calhar podíamos ter saído daquilo com outro resultado", continuou."A nossa mentalidade é sermos melhores a cada dia e jogo que passa. Não queremos meter as coisas muito à frente, dia a dia a equipa vai melhorando e é essa a mensagem que passamos aos jogadores. Vamos vivendo um dia de cada vez, um treino de cada vez e a verdade é que os jogadores têm crescido."