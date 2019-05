Lito Vidigal: «Fomos muito superiores»

Lito Vidigal, treinador dos axadrezados, contente pelo triunfo (4-2) na receção ao Sp. Braga, assumiu que o triunfo resultou do mérito como a estratégia foi montada para levar de vencida a turma arsenalista. "Foi um grande jogo de futebol, com muita qualidade, e contra um adversário forte e com bons jogadores, mas em que fomos muito superiores em termos de jogo e estratégia", afirmou.Aliado à boa exibição, Lito Vidigal confessa que o facto da manutenção já estar assegurada à entrada da partida com o Sporting de Braga fez com que os jogadores praticassem um futebol mais desinibido. "Já tínhamos o principal objetivo conseguido, e ficámos mais à vontade para aliar a qualidade de jogo ao resultado. Parabéns aos jogadores, fizeram uma campanha fantástica. Desde o primeiro dia que disse que ia ser um caminho duro, que tínhamos de saber sofrer, e merecemos festejar juntos. Foi um trabalho coletivo e de solidariedade", frisou.Confrontado com o seu futuro para a próxima época, o treinador dos axadrezados assegurou ambição para encarar o futuro ao serviço do Boavista. "Sou ambicioso e se aceitei este convite é porque gosto de desafios. O Boavista é um clube grande. Temos sempre de querer mais. Se a época tivesse começamos na jornada que eu entrei, estaríamos no quarto lugar do campeonato, e próximos do terceiro. Temos de continuar com este foco", finalizou.Atualmente, o Boavista é 9º classificado, com 41 pontos, e pode ainda almejar o 7º posto, caso vença na próxima jornada na visita ao Marítimo e a conjugação de resultados de Santa Clara (7º) e Rio Ave (8º) seja favorável aos axadrezados.