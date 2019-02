Lito Vidigal: «Jogadores foram extremamente competitivos»

O Boavista alcançou o quarto encontro consecutivo sem perder, ao bater o Rio Ave por 1-0 , um resultado que deixou Lito Vidigal naturalmente satisfeito. Na análise à partida, o técnico axadrezado enalteceu a postura dos seus jogadores pela sua competitividade e também pela vontade de vencer."Fiz uma análise muito grande sobre este jogo durante a semana. Sabíamos que íamos encontrar uma equipa com jogadores de qualidade, que neste momento está aquém na classificação.Sobre a justiça dos resultados no futebol é sempre muito complicado falar. Podemos analisar o jogo de várias formas. O Rio Ave pode ter tido mais posse de bola, mas nós tivemos uma estratégia diferente.Falei no início da semana com os jogadores que era um jogo muito importante para nós se conseguíssemos vencer. Foi nisso que estivemos focados, no objetivo de vencer e fazer os três pontos e isso foi conseguido.Vamos reagindo momento a momento. Tenho de enaltecer a postura dos jogadores, que foram extremamente competitivos e quiseram muito ganhar.Os adeptos voltaram a ser extraordinários, mas hoje vou destacar os jogadores. Ainda bem que estes jogadores [Obiora e Yusupha] competiram depois de um período longo, mas não gosto muito de individualizar, prefiro falar sempre no coletivo.É importante termos todos os jogadores disponíveis e neste jogo tivemos alguma infelicidade com o [Rafael] Costa. Tivemos uma lesão grave do Hélton [Leite], que é um jogador muito importante, mas o Bracali hoje foi o melhor em campo e isso também nos dá confiança e segurança para continuar a trabalhar."