Lito Vidigal: «Jogo com o Rio Ave é como se fosse uma final para nós»

O treinador do Boavista disse este sábado encarar a receção ao Rio Ave, no domingo, na 23.ª jornada da I Liga, como "mais uma final" que a sua equipa tem de disputar por uma classificação segura."Temos que ser inteligentes na abordagem e pacientes e contamos com o que sinto que tem sido mais importante desde que trabalho no Boavista, que é a massa adepta. Os adeptos têm sido fantásticos", disse este sábado Lito Vidigal, na antevisão dessa partida com o Rio Ave.O técnico manteve-se fiel a um discurso focado tanto nas dificuldades inerente a cada jogo como na importância dos adeptos para as superar, enfatizando que a equipa teve "um jogo muito difícil na semana passada, em Chaves, e o apoio dos adeptos é que acabou por carregar os jogadores" rumo ao empate (1-1)."A equipa sente o carinho dos adeptos, está confortável e eu sei que só podemos atingir os nossos objetivos tendo essa proteção dos adeptos, pelo ânimo que nos dão. É a nossa vitamina e tem sido a energia de que os jogadores necessitam, e isso é que nos tem mantido seguros no campo", reforçou Lito Vidigal.O treinador também recusou partilhar a sua opinião sobre as principais qualidades do adversário, tendo-se limitado a dizer que o Rio Ave tem sido "uma equipa forte" nos últimos anos."[O Rio Ave] Tem jogadores com qualidade, mas vamo-nos focar em primeiro lugar no que podemos fazer e tentar evitar que o Rio Ave seja mais forte e fazer um jogo seguro, sabendo que o jogo é como se fosse uma final para nós, que queremos vencer", afirmou.Lito Vidigal acrescentou que "é um jogo difícil" porque o Boavista fez sete pontos nas três ronda anteriores e ocupa o 12.º posto, com 23 pontos, apenas mais dois do que o 16.º classificado, o Aves, a primeira equipa das três equipas situadas na zona de despromoção."Temos de estar à espera de tudo. O que quero dos meus jogadores é que sejam eles próprios e, acima de tudo, coletivos e solidários, porque se for assim a probabilidade de ganharmos é muito maior sempre", considerou.Para este encontro, o Boavista já poderá contar com Mateus, que cumpriu castigo na jornada passada e é o melhor marcador da equipa, com três golos em 20 jogos.O Boavista, 12.º classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 23 pontos, recebe no domingo, às 17:30, o Rio Ave, 8.º, com 28, em jogo da 23.ª jornada.