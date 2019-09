Lito Vidigal não se assusta com o Sporting: «Pensamos primeiro em nós e queremos ganhar»

Ao cabo da quarta jornada, o Boavista é uma de duas equipas invencíveis na Liga, mas esse reinado terá um verdadeiro teste de fogo este domingo, frente a um novo Sporting, agora sob a batuta de Leonel Pontes, que rendeu Marcel Keizer no comando.Uma mudança que, segundo Lito Vidigal, "dificulta a tarefa do Boavista", que, agora, "não sabe o que vai encontrar", mas que não assusta o técnico axadrezado."Vamos defrontar um clube forte, uma equipa forte que aspira a ser campeã todos os anos. Vai tendo mais dificuldades do que os concorrentes diretos, mas é sempre uma equipa forte, com bons jogadores. Mas temos de pensar primeiramente em nós. É assim que trabalhamos. É claro que a mudança de treinador torna tudo mais difícil porque não sabemos o que vamos encontrar. Com o treinador anterior já havia padrão de jogo. Assim não sabemos o que vamos encontrar. Mas pensamos primeiro em nós", começou por dizer o técnico boavisteiro, que garantiu também que a preparação para este jogo, á semelhança do que é usual, não passou por anular o adversário."Nós temos a nossa ideia djogo e a nossa forma de jogar. Não nos preocupamos primeiro com o adversário. Não jogamos sozinhos, temos de estar atentos em alguns momentos, mas a primeira intenção não é anular o adversário. É pensar no que queremos e só depois pensar no adversário. Temos a nossa forma de encarar os jogos. Nós também temos jogadores novos e às vezes vamos alterando em função de nós e não do adversário. Se fizesse isso, seria errado. O que queremos primeiro é olhar para a nossa equipa", asseverou Lito Vidigal.Na última ronda, no Jamor, o timoneiro axadrezado apresentou uma revolução no onze, abdicando do 4-2-3-1 habitual para utilizar um sistema de três defesas. Questionado sobre se essa será uma possibilidade para este jogo, Lito Vidigal não quis abrir o livro, deixando apenas a garantia de que procura sempre as melhores soluções para cada partida."Nós vamos sempre encontrar os jogadores que achamos que estão mais fortes e preparados para determinado jogo. Se é para jogar com uma linha de três, uma linha de quatro, depois vamos pensar e trabalhar nesse sentido", apontou.Até ao momento, o Sporting foi a única equipa a vencer o Boavista em casa desde a chegada de Lito Vidigal, num jogo que gerou grande revolta nas hostes axadrezadas na época passada, acima de tudo pela forma aconteceu, com um penálti já nos descontos. Seja como for, Lito assegurou que esse jogo já faz parte do passado e que já não se trata de uma espinha atravessada na garganta."Se eu estivesse agarrado a esse jogo... A vida continua, estamos noutra época, já não penso no dia de ontem, quanto mais na época passada. O que queríamos era ter os adeptos em maior número. Aqui somos fortes porque os temos do nosso lado. O que queremos ter mais boavisteiros do que sportinguistas no estádio. Isso é muito importante, mesmo para nós. Depois é acreditarmos que podemos vencer. Se os jogadores acreditarem que podemos vencer, se trabalharem muito e de forma coletiva podemos vencer", concluiu.